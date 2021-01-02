В Италии в Новый год пошел «дождь» из мертвых птиц 

В ночь на 31 декабря в Риме сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали фейерверки в честь Нового года. Об этом сообщает местное издание RomaToday.

На ролике можно увидеть, как десятки безжизненных птиц разбросаны по земле.

«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц»,

— рассказал один из авторов видео.

Международная организация защиты животных предположила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков.

«Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа»,

— цитирует AP пресс-секретаря организации Лоредану Диглио.