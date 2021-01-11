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Как избавиться от навязчивых рекламных звонков 

Мира Маркина 3 часа назад
Руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов в разговоре с агентством "Прайм" объяснил россиянам, как избавиться от рекламных звонков.
По словам эксперта, если номер хотя бы раз попал в базу спамеров, скорее всего навсегда забыть об их звонках не удастся. Проблема в том, что база может переходить из рук в руки, из компании в компанию.
Вместе с тем Антипов подчеркнул, что отчаиваться не стоит, ведь есть ряд способов, которые могут облегчить жизнь в данном вопросе. Так, специалист напомнил, что можно воспользоваться услугами операторов связи по блокировке нежелательных звонков, установить специальные приложения, оповещающие о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках. Вместе с тем можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в Сети.
В большинстве случаев компании узнают номера телефонов от их владельцев, когда те указывают свои персональные данные на каких-либо ресурсах. Помимо прочего, существуют специальные программы, которые находят в интернете контакты в открытом доступе по заданным параметрам.
В заключение Антипов отметил, что на навязчивые звонки спамеров можно пожаловаться оператору услуг связи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт поделился, как защитить данные от мошенников.
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Истории , Видео , Николай Антипов
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