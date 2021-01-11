Человечество приблизилось к глобальной катастрофе

Специалисты Службы мониторинга климата Европейского союза заявили, что 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдения. Это приблизило человечество к "точке не возврата", сообщается пресс-релизе в Phys.org.

Эксперты подтвердили ускорение глобального потепления, которое может обернуться катастрофой. Средние температуры Земли стали выше на 1,25 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Последние шесть лет стали самыми теплыми из зафиксированных когда-либо.

Так, в 2020 году в Европе температура повысилась на 2,2 градуса. Это на полградуса выше, чем средние показатели в 2019 году. В Арктике стало теплее на семь градусов.

Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг 413 частей на миллион. Это почти на 50% больше, чем в начале XVIII века.

По мнению специалистов, к концу столетия планета нагреется более чем на три градуса, даже если все страны выполнят обязательства Парижского соглашения 2015 года.