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Ученые зафиксировали рекордное потепление океана 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученые зафиксировали рекордное потепление океана
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых заявила, что в 2020 году мировой океан достиг рекордно высокой температуры. Исследование опубликовано в издании Advances in Atmospheric Sciences.
Команда специалистов из 20 человек изучила температуру воды на глубинах до двух тысяч метров и выяснила, что ее рост ускоряется. Так, в 2019 году температура мирового океана была на 0,075°С выше, чем в среднем за 1981-2010 годы.
За последние годы океан поглотил 228 зеттаджоулей тепла. По словам ученых, столько могло бы выделиться при взрыве 3,6 миллиарда атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. В прошлом году океан поглотил около 20 зеттаджоулей тепла. Это рекордный показатель.
Повышение температуры воды в океане угрожает морским экосистемам. По мнению ученых, к 2100 году могут исчезнуть все коралловые рифы. Кроме того, над теплой водой чаще образуются шторма и ураганы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что человечество приблизилось к глобальной катастрофе.
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