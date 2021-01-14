Земле грозит новый ледниковый период

Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.

Ученые выяснили, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Это, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.

Специалисты также отметили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.