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Ученые сообщили, что Земле угрожает новый ледниковый период 

Мария Грибова 1 час назад
Земле грозит новый ледниковый период
Фото: depositphotos.com
Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.
Ученые выяснили, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Это, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.
Специалисты также отметили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые зафиксировали рекордное потепление океана.
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Истории , Daily Mail
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