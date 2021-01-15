Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе 

Сам факт существования ядерного оружия волнует многих людей из-за того, что взрыв ядерной бомбы может повлиять на большую местность. Оно опасно на суше и даже под водой.

Последствия ядерного взрыва можно ликвидировать столетиями. Дело в том что для людей больше всего опасна радиация. О последствиях взрыва ядерных бомб на суше и в воде многое известно, но как обстоят дела с космическим пространством?

Стоит помнить о том, что ядерное оружие запрещено использовать в космическом пространстве. Соответствующий договор был подписан в 1967 году.