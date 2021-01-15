Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶

Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Сам факт существования ядерного оружия волнует многих людей из-за того, что взрыв ядерной бомбы может повлиять на большую местность. Оно опасно на суше и даже под водой.
Последствия ядерного взрыва можно ликвидировать столетиями. Дело в том что для людей больше всего опасна радиация. О последствиях взрыва ядерных бомб на суше и в воде многое известно, но как обстоят дела с космическим пространством?
Стоит помнить о том, что ядерное оружие запрещено использовать в космическом пространстве. Соответствующий договор был подписан в 1967 году.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
10:15
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
Люди
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
07:26
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение