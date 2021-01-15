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Россиян предупредили, где не стоит указывать домашний адрес 

Мария Грибова 57 минут назад
Россиян предупредили, где не стоит указывать домашний адрес
Фото: РИА Новости
Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина рассказала, что домашний адрес лучше не указывать при регистрации скидочных карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях. Этим она поделилась с РИА Новости.
Адвокат также отметила, что некоторые при этом они «на автомате» ставят галочку внизу документа, давая согласие на использование указанного домашнего адреса другими лицами.
Эксперт предупредила, что, зная домашний адрес, мошенники могут оформить на человека сим-карту, микрозайм или даже похитить деньги с его банковского счета.
Также она уточнила, что не стоит раскрывать данные о месте регистрации и при заполнении анкет на незнакомых сайтах после перехода по гиперссылкам и на сайтах с развлекательным контентом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России.
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