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Напоминающее снежного человека существо напугало друзей 

Мира Маркина 1 час назад
Напоминающее снежного человека существо напугало друзей
Фото: depositphotos.com
Странное существо, напоминающее снежного человека, напугало жителей канадской провинции.
25 декабря 2020 года четверо приятелей ехали на автомобиле по шоссе города Силвертон, как вдруг заметили на обочине огромную фигуру. По словам очевидцев, она напомнила им очень большого человека или медведя гризли, вставшего на задние лапы. Существо быстро опустилось на четыре лапы, а затем скрылось в зарослях. Канадцы остановили машину, сфотографировали его следы и отправили снимки криптозоологам, которые ищут снежных людей.

"Мы нашли самые разнообразные следы, и одни выглядели особенно тревожно. Это были следы двуногого существа, ведущие в лес по прямой линии. Я была немного напугана, когда увидела их размер. И это были определенно не медвежьи лапы",

— рассказала жительница провинции.
Глава организации Bigfoot Field Research Group и ведущий программы "В поисках снежного человека" на канале Animal Planet Мэтт Манимейкер исключил возможность подделки или розыгрыша:

«Окружающий следы нетронутый снег доказывает, что следы не сфабрикованы людьми. Длина шага превосходит возможности человека, пытающегося двигаться по сугробам до колена. Следы волочения и глубина показывают, что их не мог оставить прыгающий заяц. Линейный характер следов свидетельствует, что это был не медведь».

Через десять дней после наблюдения на месте происшествия побывала группа криптозоологов из Оканаганы. Изучив следы, специалисты пришли к выводу, что их мог оставить лось:

«Очевидцы могли увидеть крупную лосиху, которая смотрела вперед, и принять ее за человекообразную фигуру».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что женщину напугало загадочное "существо" в больнице.
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