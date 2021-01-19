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Приезд в Россию стал для американца «самым страшным днем в жизни» 

Стелла Шмель 3 часа назад
Приезд в Россию стал для американца «самым страшным днем в жизни»
Фото: depositphotos.com
Турист из США отправился в Россию, но на пограничном контроле его остановили. Мужчина вызвал недоверие у сотрудников аэропорта из-за отсутствия сходства между реальным обликом и фотографией в паспорте. По словам самого туриста, он сбросил 60 килограммов, раньше его вес составлял аж 140 килограммов, и именно тогда был сделан снимок для документа.
Но это не спасло его от многочасового вопроса. Подробностями своей истории мужчина поделился на портале Reddit.
Он рассказал, что сотрудники были уверены, что тот пытается нелегально въехать в Россию по поддельному паспорту. Допрос продолжался пять часов. Американцу пришлось показать все имеющиеся с собой документы, а также старые посты в социальных сетях, позвонить по телефону своему врачу и личному тренеру, чтобы те подтвердили правдивость его слов. Только после этого его отпустили.

"Это был самый страшный день в моей жизни",

— сказал американец.
Ранее "Рамблер" писал, что напоминающее снежного человека существо напугало друзей.
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