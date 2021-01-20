Афганистан запретил автомобильные номера с числом 39 

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех официально запретил продавать и регистрировать автомобильные номера с числом 39.

Дело в том, что число 39 в стране означает "сутенер". По этой причине многие отказывались регистрировать выданные номера с этим числом и даже платили крупные взятки, чтобы им выдали другой номер.

По словам Салеха, порой сумма взятки достигает 300 долларов. Только за прошлый год, по данным издания, афганцы потратили порядка миллиарда долларов, подкупая чиновников и полицию.