Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним» 

Российские работодатели рассказали, что значит фраза «мы вам перезвоним». Результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что в качестве отказа в вакансии эту фразу используют только 23% работодателей, восемь лет назад таких был 31 процент. Большинство призналось, что действительно собираются перезвонить.

При этом женщины чаще мужчин воспринимают эту фразу как отказ. Среди первых — таких 67 процентов, среди вторых — 64 процента.

Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах России.