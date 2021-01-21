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Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним» 

Даня Виттиг 3 часа назад
Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним»
Фото: depositphotos.com
Российские работодатели рассказали, что значит фраза «мы вам перезвоним». Результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Об этом сообщает ТАСС.
Выяснилось, что в качестве отказа в вакансии эту фразу используют только 23% работодателей, восемь лет назад таких был 31 процент. Большинство призналось, что действительно собираются перезвонить.
При этом женщины чаще мужчин воспринимают эту фразу как отказ. Среди первых — таких 67 процентов, среди вторых — 64 процента.
Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах России.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие секреты есть у работников сферы знакомств.
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