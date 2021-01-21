Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶

Эксперты развеяли миф о бесплатных квартирах в СССР 

Даня Виттиг 1 час назад
Эксперты развеяли миф о бесплатных квартирах в СССР
Фото: depositphotos.com
Колумнист «Комсомольской правды» Герман Пятов развеял миф о бесплатных квартирах, которые выдали в СССР. Эксперт утверждает, что за квадратными метрами от государства нужно было стоять в очереди 10-20 лет. Кроме того, граждане не могли получить квартиру в любом городе.

«Кому давали "бесплатные квартиры"? Тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе, и стоял в очереди на квартиру — лет 10-15, — написал эксперт. — А были ли такие, кто получал вне очереди? Да, это партийная и советская номенклатура — аналог сегодняшних высокопоставленных чиновников и депутатов».

Пятов считает, что квартиры не были бесплатными. Они оплачивались трудом всех, кто работал в СССР. По мнению колумниста, советские власти обворовывали трудящихся, выплачивая им лишь около 5-10 процентов от заработанных денег.

«Изъятые у работяг 90-95 процентов "коммунистической прибавочной стоимости" тратились на коммунистические мегапроекты, и только оставшиеся крохи тратились на жилищное строительство для граждан своей страны».

В основном, люди жили в бараках, коммунальных квартирах, общежитиях, а получив отдельное жилье, не могли оформить его в собственность.

«Таким образом, такая квартира обходилась вам значительно дороже, чем если бы вы купили ее по рыночной стоимости, работая за нормальную зарплату, как сегодня», — заключил колумнист.

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем Брежнев замуровал вход в квартиру дочери.
Видео дня. Самые загадочные фотографии в истории
Комментарии 65
Истории , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение