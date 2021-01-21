Эксперты развеяли миф о бесплатных квартирах в СССР 

Колумнист «Комсомольской правды» Герман Пятов развеял миф о бесплатных квартирах, которые выдали в СССР. Эксперт утверждает, что за квадратными метрами от государства нужно было стоять в очереди 10-20 лет. Кроме того, граждане не могли получить квартиру в любом городе.

«Кому давали "бесплатные квартиры"? Тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе, и стоял в очереди на квартиру — лет 10-15, — написал эксперт. — А были ли такие, кто получал вне очереди? Да, это партийная и советская номенклатура — аналог сегодняшних высокопоставленных чиновников и депутатов».

Пятов считает, что квартиры не были бесплатными. Они оплачивались трудом всех, кто работал в СССР. По мнению колумниста, советские власти обворовывали трудящихся, выплачивая им лишь около 5-10 процентов от заработанных денег.

«Изъятые у работяг 90-95 процентов "коммунистической прибавочной стоимости" тратились на коммунистические мегапроекты, и только оставшиеся крохи тратились на жилищное строительство для граждан своей страны».

В основном, люди жили в бараках, коммунальных квартирах, общежитиях, а получив отдельное жилье, не могли оформить его в собственность.