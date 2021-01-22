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Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца 

Елизавета Назарова 2 часа назад
К СССР историки и эксперты относятся по-разному. Кто-то уверен в том, что государство сильно отставало от других стран, а некоторые уверяют, что Советский Союз был одной из ведущих держав на мировой арене. В любом случае, нельзя отрицать тот факт, что в государстве были талантливые ученые и специалисты в разных областях.
Академики и государство разрабатывало ряд грандиозных проектов, которые должны были воплотить в жизнь. Возможно, они сохранились бы и до сих пор, но их забросили и не довели до конца. Везде причины разные: от нехватки времени и финансов до опасности для граждан страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты развеяли миф о бесплатных квартирах в СССР.
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