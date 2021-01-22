Угонщики вернули автомобиль, узнав о болезни хозяйки 

Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари. Благодаря социальным сетям угонщики вернули машину и оставили записку с извинениями. Об этом сообщила дочь жертвы в Facebook.

В середине января девушка написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Эта машина приспособлена для вождения инвалидами и оснащена пандусом и инвалидным креслом.

Обращение девушки о просьбе вернуть автомобиль стало популярным и дошло до угонщиков. И спустя время машину нашли с запиской внутри: