Угонщики вернули автомобиль, узнав о болезни хозяйки 

Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари. Благодаря социальным сетям угонщики вернули машину и оставили записку с извинениями. Об этом сообщила дочь жертвы в Facebook.
В середине января девушка написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Эта машина приспособлена для вождения инвалидами и оснащена пандусом и инвалидным креслом.
Обращение девушки о просьбе вернуть автомобиль стало популярным и дошло до угонщиков. И спустя время машину нашли с запиской внутри:
«У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии».
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