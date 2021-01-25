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Золотая лихорадка на винтажных фотографиях 

BigPikcha.ru 1 час назад
Горькая ирония калифорнийской золотой лихорадки в том, что первый человек, который нашел золото в этом регионе, Джеймс В. Маршалл, умер в одиночестве и без копейки в кармане. Причем недалеко от места своего открытия. Через сто лет, в 1948 году, журнал LIFE выпустил историю о Маршалле, но столкнулся с тем, что эта история стала национальной. Поэтому проект дополнили потомки тех, кто не сдавался, верил в мечту и искал золото.
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Истории , Фото , Джеймс Маршалл
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