Горькая ирония калифорнийской золотой лихорадки в том, что первый человек, который нашел золото в этом регионе, Джеймс В. Маршалл, умер в одиночестве и без копейки в кармане. Причем недалеко от места своего открытия. Через сто лет, в 1948 году, журнал LIFE выпустил историю о Маршалле, но столкнулся с тем, что эта история стала национальной. Поэтому проект дополнили потомки тех, кто не сдавался, верил в мечту и искал золото.
Золотая лихорадка на винтажных фотографиях
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