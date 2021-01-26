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Крупнейшие акулы, когда-либо жившие на Земле 

Елизавета Назарова 58 минут назад
Многие уверены, что акулы считаются самыми опасными животными, но это не так. На самом деле, они не считаются самыми смертоносными, так как, например, комары ежегодно убивают больше людей, чем акулы. Однако эти рыбы все равно внушают страх, так как могут быть опасны для человека.
Конечно, акула не приплывет к берегу, где мелко и много купающихся людей, но в открытом море или океане ее очень легко встретить. Акулы, как и многие животные, эволюционировали, и, если раньше они были гораздо свирепее и смертоноснее, сейчас они не так опасны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак поймал губана-таутогу рекордного размера.
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