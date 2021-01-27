Как камера Instagram следит за пользователями

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как за юзерами следит камера Instagram.
"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата",
— заявил эксперт.
При этом компании, которые были замечены в подобного рода нарушениях, признали, что это случайность и такого происходить не должно.
"При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных",
— подчеркнул Кусков.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как в Китае следят за всеми жителями.