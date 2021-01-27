Самые жестокие женщины у власти 

Принято считать, что самыми жестокими тиранами в правлении были мужчины, но на самом деле женщины оказались гораздо изощреннее в своей жестокости.

У одних были религиозные мотивы, другие могли наказать человека из мести, а некоторым женщинам власть настолько вскружила голову, что с помощью жертв они решили доказать ее безграничность. Смотрите видео и узнаете, как с поданными поступали княгиня Ольга, Мария I Тюдор, помещица Дарья Салтыкова , Изабелла Кастильская (дочь Хуана I), императрица Китая Ци Си и королева Мадагаскара Ранавалуна I.