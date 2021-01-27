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Самые жестокие женщины у власти 

Елизавета Назарова 1 час назад
Принято считать, что самыми жестокими тиранами в правлении были мужчины, но на самом деле женщины оказались гораздо изощреннее в своей жестокости.
У одних были религиозные мотивы, другие могли наказать человека из мести, а некоторым женщинам власть настолько вскружила голову, что с помощью жертв они решили доказать ее безграничность. Смотрите видео и узнаете, как с поданными поступали княгиня Ольга, Мария I Тюдор, помещица Дарья Салтыкова, Изабелла Кастильская (дочь Хуана I), императрица Китая Ци Си и королева Мадагаскара Ранавалуна I.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему ученые признали 536 год страшнее и опаснее 2020-го.
Истории , Видео , Дарья Салтыкова , Ци Си
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