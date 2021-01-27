Эксперты назвали шесть способов защитить свои данные в сети 

Специалисты компании Avast рассказали, как достичь приватности в интернете и уменьшить риск кражи личных данных.
Директор по конфиденциальности Шейн МакНами объяснил, что Facebook и Google для настройки рекламы используют основанные на сборе персональных данных пользователей системы. Способы, которые назвали эксперты, помогут снизить количество информации, которая передается корпорациям.
Так, стоит удалить из профиля в социальных сетях все данные, которые могут повлиять на подбор рекламы, и отключить функции отслеживания активности вне пользования ими.
Кроме того, специалисты посоветовали отключить геолокацию на смартфоне, а также разрешения на доступ к информации на телефоне приложениям и мобильным играм.
На сайтах, где для доступа нужна обязательная регистрация, пользователям порекомендовали не входить в аккаунт.
Еще один способ уберечь свои данные — не переходить по рекламным объявлениям. Можно создать отдельную электронную почту, чтобы не привязывать все свои действия в интернете к основной.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт объяснил, как за пользователями следит камера Instagram.