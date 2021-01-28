Часы Судного дня остановились 

Стрелки Часов Судного дня остановились. Они замерли на отметке сто секунд до полуночи, сообщают авторы проекта на своем сайте.

Движение стрелок символизирует уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанной с климатом. Одной из актуальных опасностей является пандемия коронавируса, но эксперты не считают, что COVID-19 не уничтожит цивилизацию.

"Тем не менее, пандемия служит тревожным сигналом, что национальные правительства и международные организации не готовы управлять ядерным оружием и решать проблемы изменения климата",

— сообщили авторы проекта.

Пандемия косвенно повлияла на экологию. Она вызвала спад экономики, из-за чего снизились и выбросы углекислого газа, но массовые пожары и другие природные катаклизмы показывают, что масштаб разрушений увеличивается.

Затронули и тему ядерного оружия.

"Правительства США, России и других стран, похоже, считают ядерное оружие все более и более пригодным для использования, что увеличивает риски его фактического применения".

В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня переводились в начале 2020 года — на 20 секунд вперед.