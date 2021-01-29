Самая большая акула в мире застряла в камнях 

В прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд, Австралия, самая большая в мире из ныне существующих видов акул застряла в камнях. Видео опубликовала газета Daily Mail.
Безвредная для людей китовая акула поплавала возле серферов и купальщиков и оказалась всего в нескольких метрах от пляжа. А затем она устремилась в сторону каменистого берега, где и застряла.
Местные жители не остались в стороне и отправились на помощь. Совместными усилиями австралийцы высвободили акулу.
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