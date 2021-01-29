Самая большая акула в мире застряла в камнях 

В прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд, Австралия, самая большая в мире из ныне существующих видов акул застряла в камнях. Видео опубликовала газета Daily Mail.

Безвредная для людей китовая акула поплавала возле серферов и купальщиков и оказалась всего в нескольких метрах от пляжа. А затем она устремилась в сторону каменистого берега, где и застряла.

Местные жители не остались в стороне и отправились на помощь. Совместными усилиями австралийцы высвободили акулу.