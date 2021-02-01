Илон Маск чипировал обезьяну 

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил об успешном чипировании обезьяны. Об этом пишет Bloomberg.
Эксперимент провела компания Маска Neuralink. Беспроводной имплант вживили в мозг обезьяны. Чип скрыт под кожей и не наносит вреда животному.
"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга", — рассказал предприниматель.
По его словам, компания хочет, чтобы в будущем "обезьяны играли друг с другом в пинг-понг".
Илон Маск отметил, что технология чипирования необходима для устранения последствий травм головного и спинного мозга и возвращения пациентам утраченных способностей.
"Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет — прим.ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг", — объяснил основатель Tesla.
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