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Илон Маск чипировал обезьяну 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Илон Маск чипировал обезьяну
Фото: globallookpress.com
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил об успешном чипировании обезьяны. Об этом пишет Bloomberg.
Эксперимент провела компания Маска Neuralink. Беспроводной имплант вживили в мозг обезьяны. Чип скрыт под кожей и не наносит вреда животному.

"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга", — рассказал предприниматель.

По его словам, компания хочет, чтобы в будущем "обезьяны играли друг с другом в пинг-понг".
Илон Маск отметил, что технология чипирования необходима для устранения последствий травм головного и спинного мозга и возвращения пациентам утраченных способностей.

"Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет — прим.ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг", — объяснил основатель Tesla.

Ранее "Рамблер" сообщал, что помощница Ванги вспомнила ее предсказания.
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Истории , Илон Маск , Bloomberg
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