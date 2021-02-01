Эксперт дал советы, как пережить шестидневную рабочую неделю в феврале 

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров рассказал, как справиться с шестидневной рабочей неделей, которая ждет россиян с 15 по 20 февраля. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт посоветовал четко спланировать свою занятость. На выполнение работы отвести 60%, а еще 40% — на форс-мажорные ситуации:

"В какой-то день будет 100% занятость, в какой-то день чуть меньше. Это почти закон Парето, он поможет распределить силы и с легкостью прожить эту субботу. Ее не нужно сильно бояться, так как это предпраздничный день, у многих он будет сокращенный, поэтому, я сомневаюсь, что на нее выделят сверхважные задачи и совещания".

Легче всего справиться с длинной рабочей неделей будет сотрудникам, работающим удаленно, так как в перерывах они смогут заняться домашними делами.