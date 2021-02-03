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Россияне высказались о своем отношении к нецензурной лексике 

Мира Маркина 5 часов назад
Россияне высказались о своем отношении к мату
Фото: depositphotos.com
Сервис Работа.ру провел опрос и выяснил, как россияне относятся к нецензурной брани.
С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и высказывания. Отныне администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать ее в постах и комментариях.

"Сорок процентов жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены — мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры",

— говорится в отчете, по итогам опроса более 3,5 тысяч человек.
71% положительно относятся к запрету нецензурной лексики в соцсетях, в то время как 29% опрошенных высказались против данного нововведения.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как определить уровень интеллекта при помощи трех вопросов.
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