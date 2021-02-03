Мужчина нашел письмо из прошлого с точными предсказаниями будущего

67-летний драпировщик Питер Бекертон из английского города Питерборо, графство Кембриджшир, обнаружил в старом диване письмо из 1969 года, в котором было пугающе точное предсказание будущего. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина обнаружил послание, написанное 23 февраля 1969 года, когда его вызвали отреставрировать старый диван. Его автором оказалась 11-летняя девочкой, которая фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.

Школьница предсказала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. «Почти как в телевизоре», — отметила девочка.

Также она отметила, что изменятся и сами телевизоры, превратясь из небольших коробок в большие экраны. Школьница также предсказала, что дома станут умными, а двери будут открываться дистанционно, с помощью кнопок.