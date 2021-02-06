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Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети 

Диана Товсепова 3 часа назад
Российские блогеры заметили, что петь гимн РФ на YouTube нельзя. Так, если в кадре появляется мелодия национального гимна России, у владельца видео возникают проблемы с авторскими правами.
Оказалось, что права на гимн страны якобы принадлежат некой компании. И компания это далеко не российская, но обладает серьезной репутацией. Роскомнадзор уже назвал ситуацию "хамством". Смотрите видео, чтобы разобраться в том, почему гимн России блокируют в Сети.
Ранее "Рамблер" рассказывал, за что был расстрелян автор стихотворения "Я спросил у ясеня".
Истории , Видео , Роскомнадзор
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