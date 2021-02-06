Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети 

Российские блогеры заметили, что петь гимн РФ на YouTube нельзя. Так, если в кадре появляется мелодия национального гимна России, у владельца видео возникают проблемы с авторскими правами.

Оказалось, что права на гимн страны якобы принадлежат некой компании. И компания это далеко не российская, но обладает серьезной репутацией. Роскомнадзор уже назвал ситуацию "хамством". Смотрите видео, чтобы разобраться в том, почему гимн России блокируют в Сети.