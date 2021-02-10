Ученые выяснили, что Северный Ледовитый океан был пресным 

Ученые из Германии выяснили, что во времена прошлых ледниковых эпох Северный Ледовитый океан был почти пресным. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам специалистов, Северный Ледовитый океан наполнялся пресной водой как минимум дважды. В первый раз это произошло 131-150 тысяч лет, во второй — 62-70 тысяч лет назад.

Ученые определили соленость океана в те времена по количеству тория-230, который производится при распаде урана, растворенного в морской воде, опускается на дно в составе раковин и попадает в отложения. В образцах осадочных пород арктических и северных морей изотопов тория оказалось минимум за последние 200 лет. Это говорит о том, что он не образовывался в воде, а значит, в ней отсутствовали любые растворенные соли.

Предположительно, в Северном Ледовитом океане было девять миллионов кубических километров полностью пресной воды. Это примерно половина от его общего объема. Ученые заявили, что заполнение пресной водой могло произойти из-за шельфовых ледников. Они могли закрыть северные и арктические моря от притока соленых вод из Атлантики. Кроме того, к этому могло привести таяние наземных ледников и осадки.