Самые удивительные и пугающие совпадения в истории 

Совпадения в жизни не так уж и редки, наверняка с ними сталкивался каждый. Но есть в истории такие совпадения, от которых становится немного не по себе. Они настолько невероятны, что вряд ли даже какой-нибудь писатель решился бы описать их в своем романе: уж слишком неправдоподобно это выглядело бы. Но жизнь порой гораздо интереснее любого романа и не верить ей невозможно. Видео рассказывает о странных и даже немного пугающих совпадениях, с которыми довелось столкнуться людям.