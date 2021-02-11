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Самые удивительные и пугающие совпадения в истории 

Александра Нечаева 2 часа назад
Совпадения в жизни не так уж и редки, наверняка с ними сталкивался каждый. Но есть в истории такие совпадения, от которых становится немного не по себе. Они настолько невероятны, что вряд ли даже какой-нибудь писатель решился бы описать их в своем романе: уж слишком неправдоподобно это выглядело бы. Но жизнь порой гораздо интереснее любого романа и не верить ей невозможно. Видео рассказывает о странных и даже немного пугающих совпадениях, с которыми довелось столкнуться людям.
Ранее "Рамблер" рассказывал о человеке, обманувшем McDonald’s на миллионы долларов.
Истории , Видео
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