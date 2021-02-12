Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео 

В австралийской местности Уорамбул в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс акула устроила охоту в 20 метрах от купающейся семьи. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Семья вовремя заметила акулу, и выбралась на берег, продолжив наблюдать за ней с безопасного расстояния. Несмотря на опасность встречи с акулой, им понравилось это зрелище., которое они и сняли на видео.

По мнению семейства, акула охотилась на мелкую рыбу, а не на людей.