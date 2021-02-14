Археологи обнаружили древнейшую в мире пивоварню 

Ученые при раскопках в на территории древнего города Абидоса обнаружили пивоварню. Вероятно, она является самой древней в мире. На новость обратило внимание издание The Guardian.

Всего в пивоварне насчитали восемь комнат по 20 метров в длину и 2,5 в ширину. В каждом из помещений хранится по 40 глиняных резервуаров. В них изготавливали пиво.

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафы Вазири, пивоварня функционировала во времена правления фараона Нармера. Это конец XXXII в. до н.э. Фараон был известен тем, что смог объединить Верхний и Нижний Египт.

Исследователи предполагают, что пиво использовалось для ритуалов с участием фараона.

Сооружение было найдено в 450 километрах от современного Каира. О существовании древней пивоварни британские археологи знали еще в начале XX века, но ее долгое время не удавалось обнаружить.