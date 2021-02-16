Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео 

Дайвер стал очевидцем ожесточенной схватки мурены и осьминога вблизи австралийского острова Бэр. Он снял видео сражения, которое опубликовало Daily Mail.
Крис Крейс нырял к скалистому рифу вместе с женой и сыном и увидел там множество осьминогов. Крупный моллюск заметил людей и попытался скрыться за скалу, где его поджидала мурена — смертельно опасный хищник. Она открыла челюсти и бросилась к осьминогу в попытке укусить его.
Моллюск попытался защититься, выпустив чернила в хищную рыбу, но это не помогло. Мурена оторвала ему одно из щупалец. Несколько секунд животные сражались и осьминогу все-таки удалось скрыться.
«Ему повезло, что он выжил. Я занимаюсь дайвингом более 30 лет, но никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул Крейс.
Кстати, осьминоги могут заново отрастить потерянные конечности.
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