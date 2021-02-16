Ещё
Далее:
Читайте также:

Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео 

Даня Виттиг 4 часа назад
Дайвер стал очевидцем ожесточенной схватки мурены и осьминога вблизи австралийского острова Бэр. Он снял видео сражения, которое опубликовало Daily Mail.
Крис Крейс нырял к скалистому рифу вместе с женой и сыном и увидел там множество осьминогов. Крупный моллюск заметил людей и попытался скрыться за скалу, где его поджидала мурена — смертельно опасный хищник. Она открыла челюсти и бросилась к осьминогу в попытке укусить его.
Моллюск попытался защититься, выпустив чернила в хищную рыбу, но это не помогло. Мурена оторвала ему одно из щупалец. Несколько секунд животные сражались и осьминогу все-таки удалось скрыться.

«Ему повезло, что он выжил. Я занимаюсь дайвингом более 30 лет, но никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул Крейс.

Кстати, осьминоги могут заново отрастить потерянные конечности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак попал в больницу с 18-сантиметровой рыбой в горле.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
00:15
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Истории
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение