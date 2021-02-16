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Водитель нашел в своем обеде жемчужину за десятки миллионов 

Мария Грибова 2 часа назад
Водитель грузовика Монтиан Джансук из таиландской провинции Чонбури обнаружил в своем обеде редкую жемчужину, стоимостью десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Newsflare.
Мужчина вместе с супругой купили на рынке морепродуктов необычную улитку, стоившую сто батов (около 250 рублей). Во время обеда их сын попытался откусить кусочек, но его зубы уперлись во что-то твердое. Это была ранжевая жемчужина величиной с монету, весом семь граммов.
Джансук заподозрил, что им попалась улитка мело — брюхоногий моллюск, который производит разноцветный жемчуг. Крупные жемчужины мело могут стоить до 10 миллионов батов (25 миллионов рублей).
Семья планирует отнести жемчужины специалисту, и если его предположение подтвердится, он попробует ее продать.

«Я так рад, что купил ту улитку. Эта жемчужина может изменить мою жизнь»,

— признался Джансук.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео.
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Истории , Видео
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