Водитель нашел в своем обеде жемчужину за десятки миллионов 

Водитель грузовика Монтиан Джансук из таиландской провинции Чонбури обнаружил в своем обеде редкую жемчужину, стоимостью десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Newsflare.
Мужчина вместе с супругой купили на рынке морепродуктов необычную улитку, стоившую сто батов (около 250 рублей). Во время обеда их сын попытался откусить кусочек, но его зубы уперлись во что-то твердое. Это была ранжевая жемчужина величиной с монету, весом семь граммов.
Джансук заподозрил, что им попалась улитка мело — брюхоногий моллюск, который производит разноцветный жемчуг. Крупные жемчужины мело могут стоить до 10 миллионов батов (25 миллионов рублей).
Семья планирует отнести жемчужины специалисту, и если его предположение подтвердится, он попробует ее продать.
«Я так рад, что купил ту улитку. Эта жемчужина может изменить мою жизнь»,
— признался Джансук.
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