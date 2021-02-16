Кот спас хозяев от опасной змеи ценой своей жизни 

В австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни. Об этом сообщает Unilad.

Известно, что двое детей играли в саду. В то же время туда приползла сетчатая коричневая змея. Кот по кличке Артур немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его, однако змея успела укусить его.

Кот потерял сознание, однако вскоре очнулся и вел себя как ни в чем не бывало. На следующее утро он вновь потерял сознание, однако на этот раз спасти животное не удалось.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.