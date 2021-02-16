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Кот спас хозяев от опасной змеи ценой своей жизни 

Мария Грибова 27 минут назад
Кот спас хозяев от опасной змеи ценой своей жизни
Фото: Страница Animal Emergency Service в Facebook
В австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни. Об этом сообщает Unilad.
Известно, что двое детей играли в саду. В то же время туда приползла сетчатая коричневая змея. Кот по кличке Артур немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его, однако змея успела укусить его.
Кот потерял сознание, однако вскоре очнулся и вел себя как ни в чем не бывало. На следующее утро он вновь потерял сознание, однако на этот раз спасти животное не удалось.
Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца.
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