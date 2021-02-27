Ещё
Далее:
Читайте также:

В морях и океанах: лучшие фотографии года, сделанные под толщей воды 

Диана Товсепова 5 часов назад
Больше семидесяти процентов поверхности Земли покрыто водой, поэтому вполне естественно, что проводится ежегодный международный фотоконкурс, посвященный великолепию подводного мира.
В конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2020 участвуют снимки всего, что находится под водой, будь то океаны, моря, озера, реки или любые другие водоемы.
Организаторы конкурса назвали лучшие подводные фотографии года в 14 категориях. Победителем конкурса стал французский фотограф Грег Лекер со снимком тюленей-крабоедов, которые кружат вокруг дрейфующего айсберга. "Рамблер" понаблюдал за самыми лучшими снимками, сделанными под толщей воды.
Видео дня. Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
11:37
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Вещи
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение