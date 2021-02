Больше семидесяти процентов поверхности Земли покрыто водой, поэтому вполне естественно, что проводится ежегодный международный фотоконкурс, посвященный великолепию подводного мира.

В конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2020 участвуют снимки всего, что находится под водой, будь то океаны, моря, озера, реки или любые другие водоемы.

Организаторы конкурса назвали лучшие подводные фотографии года в 14 категориях. Победителем конкурса стал французский фотограф Грег Лекер со снимком тюленей-крабоедов, которые кружат вокруг дрейфующего айсберга. "Рамблер" понаблюдал за самыми лучшими снимками, сделанными под толщей воды.