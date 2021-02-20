Ещё
Далее:
Читайте также:

Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты 

Даня Виттиг 5 часов назад
Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты
Фото: tvzvezda.ru
Полковник Алексей Смирнов, командовавший разведвзводом 3-го батальона 345-го воздушно-десантного полка во время войны в Афганистане, описал бой 9-й роты у высоты 3234. Его слова передает "Звезда".
В середине декабря правительственные войска оказались заблокированы. Чтобы обеспечить их продовольствием, военные начали операцию «Магистраль». В провинцию Хост заходили инженерные подразделения, выставлялись блокпосты. Первыми потерями стали командир батальона и начальник связи.
Днем 7 января с крайнего поста 9-й роты поступила информация о новых раненых.

«Тут же другая задача — слышно, что начался обстрел, пошел бой, там уже, загружаем боеприпасы. Я оказался рядом с ними около 23 часов, там уже были боеприпасы на исходе, раненых много было. Там ребята уже погибли — Мельников, Александров. А к часам 2-3 утра все закончилось», — рассказал Смирнов.

Затем к месту боя подошла разведрота полка, которая оставила все боеприпасы, забрала раненых и убитых. На высоте, как уточнил военный, «остались остатки 9-й роты, корректировочная группа от артиллеристов, авианаводчик, кто-то от управления батальона» и его взвод. Больше атак на эту высоту не было.

«Вершина — она вся черная была. Особенно на фоне осветительных ракет было хорошо видно — верхушка черная вся на фоне взрывов, гари этой. Ну, и крики, вопли — афганцев. Или не афганцев, кто там был… Основное — "Москва, сдавайся", "Аллах акбар"», — заключил Смирнов.

Ранее "Рамблер" сообщал, за сколько продали реликвии холодной войны.
Видео дня. Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Комментарии 28
Истории , Алексей Смирнов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Самые необычные и опасные дороги в мире
06:57
Самые необычные и опасные дороги в мире
Места
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение