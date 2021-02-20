Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты 

Полковник Алексей Смирнов , командовавший разведвзводом 3-го батальона 345-го воздушно-десантного полка во время войны в Афганистане, описал бой 9-й роты у высоты 3234. Его слова передает "Звезда".

В середине декабря правительственные войска оказались заблокированы. Чтобы обеспечить их продовольствием, военные начали операцию «Магистраль». В провинцию Хост заходили инженерные подразделения, выставлялись блокпосты. Первыми потерями стали командир батальона и начальник связи.

Днем 7 января с крайнего поста 9-й роты поступила информация о новых раненых.

«Тут же другая задача — слышно, что начался обстрел, пошел бой, там уже, загружаем боеприпасы. Я оказался рядом с ними около 23 часов, там уже были боеприпасы на исходе, раненых много было. Там ребята уже погибли — Мельников, Александров. А к часам 2-3 утра все закончилось», — рассказал Смирнов.

Затем к месту боя подошла разведрота полка, которая оставила все боеприпасы, забрала раненых и убитых. На высоте, как уточнил военный, «остались остатки 9-й роты, корректировочная группа от артиллеристов, авианаводчик, кто-то от управления батальона» и его взвод. Больше атак на эту высоту не было.