Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео 

В TikTok опубликовали видео, на котором из-за оптической иллюзии вокруг своей оси "крутится" дом. Об этом сообщает Daily Mirror.

"Эта крутящаяся оптическая иллюзия в виде дома каждый раз сбивает меня с толку", — подписала ролик пользовательница с ником hazelann820.

По ее словам, дом находится недалеко от аэропорта, который расположен в нескольких десятках километров от города Сидней в Австралии. Здание выглядит обычно, но, если проезжать мимо него на машине, оно начинает "крутиться".

Как оказалось, это не настоящий дом, а специальная конструкция "Маскировщик", созданная по образу жилья художницей Реджиной Уолтерс.

Видео посмотрели более 1,6 миллиона раз. Пост собрал 240 тысяч лайков и около 1,4 тысячи комментариев. Некоторые пользователи Сети тоже проезжали мимо постройки и были удивлены оптической иллюзии.