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Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем 

Елизавета Назарова 1 час назад
Ради побега заключенные готовы на многое. И речь идет не только о жертвах, но и о смекалке, а также смелости. Некоторые преступники благодаря своим физическим и интеллектуальным данным придумывают изощренные побеги из тюрем. Например, один из заключенных смог сбежать благодаря своей гибкости.
Иногда эти истории кажутся настолько фантастическими, что кажется, что они взяты из фильмов, но на самом деле они совершенно реальны и даже рассматриваются в полицейской практике. Поэтому воспользоваться этими идеями нынешние заключенные не смогут.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, в каких тюрьмах и зачем заключенным подают устриц.
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