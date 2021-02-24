Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем 

Ради побега заключенные готовы на многое. И речь идет не только о жертвах, но и о смекалке, а также смелости. Некоторые преступники благодаря своим физическим и интеллектуальным данным придумывают изощренные побеги из тюрем. Например, один из заключенных смог сбежать благодаря своей гибкости.

Иногда эти истории кажутся настолько фантастическими, что кажется, что они взяты из фильмов, но на самом деле они совершенно реальны и даже рассматриваются в полицейской практике. Поэтому воспользоваться этими идеями нынешние заключенные не смогут.