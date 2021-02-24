Участники похода под руководством Игоря Дятлова могли иметь при себе оружие, о котором в рамках уголовного дела о гибели группы ранее не было известно. Такие данные раскрыл начальник поисков Евгений Масленников в своих дневниковых записях, которые частично публикует «Комсомольская правда».

Сообщается, что незадолго до гибели группы, с ее руководителем беседовал некий «Слесарев с 70-го участка». И Слесарев отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. Однако в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.

Напомним, что девять участников группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах.