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В деле гибели группы Дятлова появились новые данные 

Мария Грибова 3 часа назад
Участники похода под руководством Игоря Дятлова могли иметь при себе оружие, о котором в рамках уголовного дела о гибели группы ранее не было известно. Такие данные раскрыл начальник поисков Евгений Масленников в своих дневниковых записях, которые частично публикует «Комсомольская правда».
Сообщается, что незадолго до гибели группы, с ее руководителем беседовал некий «Слесарев с 70-го участка». И Слесарев отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. Однако в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.
Напомним, что девять участников группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученый предупредил о наступлении "малого ледникового периода" в России.
Истории , Видео , Игорь Дятлов , Комсомольская правда
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