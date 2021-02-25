Ещё
Далее:
Читайте также:

Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой 

Мария Грибова 2 часа назад
Морской биолог Андриана Фрагола из американского штата Гавайи рассказала о секретах поведения при встрече с тигровой акулой. Соответствующее видео девушка опубликовала в TikTok-аккаунте.
Тигровая акула считается второй по опасности для человека после большой белой акулы. На ролике можно увидеть, как одна из хищниц подплывает к ныряльщице. Девушка, в свою очередь, сохраняет спокойствие, вытягивает руку и кладет ее на голову акулы.

«Когда к вам подплывает акула, убедитесь, что сохраняете зрительный контакт с ней, вытяните руку и напрягите локоть. Затем надавите ладонью на голову акулы и оттолкните ее от себя. Держите руку вытянутой вдоль тела акулы на случай, если она опять решит подплыть к вам. Когда акула уплывает, убедитесь, что вокруг нет других акул»,

— объяснила она.
Видео набрало более 14,5 миллиона просмотров за день.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами.
Комментарии 1
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
11:37
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Вещи
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение