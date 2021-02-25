Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой 

Морской биолог Андриана Фрагола из американского штата Гавайи рассказала о секретах поведения при встрече с тигровой акулой. Соответствующее видео девушка опубликовала в TikTok-аккаунте.

Тигровая акула считается второй по опасности для человека после большой белой акулы. На ролике можно увидеть, как одна из хищниц подплывает к ныряльщице. Девушка, в свою очередь, сохраняет спокойствие, вытягивает руку и кладет ее на голову акулы.

«Когда к вам подплывает акула, убедитесь, что сохраняете зрительный контакт с ней, вытяните руку и напрягите локоть. Затем надавите ладонью на голову акулы и оттолкните ее от себя. Держите руку вытянутой вдоль тела акулы на случай, если она опять решит подплыть к вам. Когда акула уплывает, убедитесь, что вокруг нет других акул»,

— объяснила она.

Видео набрало более 14,5 миллиона просмотров за день.