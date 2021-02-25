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Исследователь назвал новую версию гибели группы Дятлова 

Мария Грибова 2 часа назад
Исследователь назвал новую версию гибели группы Дятлова
Фото: Кадр из фильма «Тайна перевала Дятлова»
Новую версию высказал исследователь из Самары Андрей Шепелев. По его мнению, участники группы Дятлова могли погибнуть из-за взрыва мощной фотоосветительной бомбы-вспышки, которую сбросили с американского самолета-разведчика. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Шепелев рассказал, что в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Как полагала американская сторона, в регионе развертывались первые базы советских межконтинентальных баллистических ракет. Эксперт уверен, что американские разведчики сбросили фотоосветительную бомбу, которая могла нештатно взрываться вблизи или на поверхности земли.
Напомним, что участники группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой.
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