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Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни 

Елизавета Назарова 1 час назад
Многие думают, что ученым известны только планеты Солнечной системы, но на самом деле это не так. На самом деле существуют и другие открытые небесные тела, на которых условия похожи на те, что есть на Земле.
Существует специальный "индекс подобия Земле", с помощью которого определяется, насколько планета похожа на нашу. С его помощью можно понять, где атмосфера и температура могут поддерживать земные формы жизни. Существуют и другие параметры, по которым оценивают вновь открытые планеты: уровне жизнепригодности, удаленность от обитаемой зоны, ее состав и атмосфера, а также класс жизнепригодности.
Большинство планет находятся в нескольких десятках световых лет от нас, поэтому человечество сможет исследовать их нескоро.
Ранее "Рамблер" сообщал, что окончательной причиной гибели динозавров назвали падение астероида.
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