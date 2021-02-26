Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни 

Многие думают, что ученым известны только планеты Солнечной системы, но на самом деле это не так. На самом деле существуют и другие открытые небесные тела, на которых условия похожи на те, что есть на Земле.

Существует специальный "индекс подобия Земле", с помощью которого определяется, насколько планета похожа на нашу. С его помощью можно понять, где атмосфера и температура могут поддерживать земные формы жизни. Существуют и другие параметры, по которым оценивают вновь открытые планеты: уровне жизнепригодности, удаленность от обитаемой зоны, ее состав и атмосфера, а также класс жизнепригодности.

Большинство планет находятся в нескольких десятках световых лет от нас, поэтому человечество сможет исследовать их нескоро.