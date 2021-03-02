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Ученые обнаружили новую угрозу для человечества из-за глобального потепления 

Диана Товсепова 5 часов назад
Ученые обнаружили новую угрозу для человечества из-за глобального потепления
Фото: Рамблер
Глобальное потепление может снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, и при этом нанести урон продовольственной безопасности. Такой вывод сделали ученые Эксетерского университета и Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании
Так, из-за изменения климата прогнозируется увеличение средней температуры на четыре градуса Цельсия, что снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56%. При этом увеличиваются метаболические затраты на рост и появление новых организмов, а это уменьшает общую биомассу планктона. Фитопланктон и зоопланктон являются основой пищевых цепей, которые, в свою очередь, поддерживают морские и пресноводные экосистемы.
В целом, только около 10% энергии, производимой на одном уровне пищевой сети, переходит на следующий уровень.
Ранее "Рамблер" сообщал о катастрофической для климата "бомбе" в Арктике.
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