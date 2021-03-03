Ученые НАСА назвали срок гибели всего живого на Земле 

Ученые выяснили, что в следующие миллиард лет Земля потеряет богатую кислородом атмосферу, и почти все живое на планете погибнет. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Специалисты НАСА и Университета Тохо в Японии создали симуляцию Земли, учитывая такие факторы, как климат, геологическая активность, биологические процессы и активность Солнца.

Как оказалось, Солнце будет становиться горячее, и содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Озоновый слой тоже исчезнет.

Эксперты заявили, что уровень углекислого газа упадет ниже критического значение примерно через десять тысяч лет. Это приведет к тому, что растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут. Из-за снижения уровня кислорода могут исчезнуть все сухопутные и морские животные. Ускорит этот процесс выделение метана. По словам ученых, на планете останутся только анаэробные микроорганизмы, что похоже на биосферу до появления сложных организмов.