Ученые НАСА назвали срок гибели всего живого на Земле 

Ученые выяснили, что в следующие миллиард лет Земля потеряет богатую кислородом атмосферу, и почти все живое на планете погибнет. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.
Специалисты НАСА и Университета Тохо в Японии создали симуляцию Земли, учитывая такие факторы, как климат, геологическая активность, биологические процессы и активность Солнца.
Как оказалось, Солнце будет становиться горячее, и содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Озоновый слой тоже исчезнет.
Эксперты заявили, что уровень углекислого газа упадет ниже критического значение примерно через десять тысяч лет. Это приведет к тому, что растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут. Из-за снижения уровня кислорода могут исчезнуть все сухопутные и морские животные. Ускорит этот процесс выделение метана. По словам ученых, на планете останутся только анаэробные микроорганизмы, что похоже на биосферу до появления сложных организмов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что поселок под Воркутой поразил жителей Британии.