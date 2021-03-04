Невероятные случаи выживания в джунглях

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Удивительные случаи выживания в джунглях 

Александра Нечаева 2 часа назад
Когда мы смотрим художественный фильмы о людях, попавших в различные опасные ситуации и вынужденных бороться за свои жизни, то, как правило, не думаем о том, что навыки выживания могут пригодиться каждому в реальной жизни. Отмахиваемся от этих мыслей, успокаивая себя, что это всего лишь сценарий кино. Однако, порой жизнь может подкинуть ситуации, куда более опасные, чем сценарий самого остросюжетного фильма. Видео рассказывает о людях, столкнувшихся со смертельной опасностью в реальности и сумевших выжить.
Ранее "Рамблер" рассказывал о странах, которым предрекли скорое исчезновение.
Истории , Видео
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