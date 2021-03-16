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Названы победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 

Полина Алферова 2 часа назад
Независимое жюри выбрало победителей международного конкурса подводной фотографии Ocean Art. Победителем стал Австралийский фотограф Гаэтано Гарджуло за фотографию осьминога и примечательно, что кадр сделал сам подводный житель. "Рамблер" рассказывает о победителе и показывает всех участников конкурса.
В 2020 году свои снимки прислали 80 фотографов, победитель получил 45 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
Победителем стал Гаэтано Гарджуло. Фотограф рассказал, что он снимал под водой на побережье Австралии и столкнулся с осьминогом. Подводный житель заметил камеру и забрал ее сете, а Гарджуло подумал, что из этого могут выйти неплохие кадры. Так и получилось — осьминог сам сделал несколько снимков, один из которых стал победителем конкурса.
Член жюри Тони Ву рассказал, что эксперты высоко оценили кадр, так как он отражает отношения между человеком и подводным миром, а также показывает связь родителей и детей благодаря семье, которая попала на задний план.
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