Названы победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 

Независимое жюри выбрало победителей международного конкурса подводной фотографии Ocean Art. Победителем стал Австралийский фотограф Гаэтано Гарджуло за фотографию осьминога и примечательно, что кадр сделал сам подводный житель. "Рамблер" рассказывает о победителе и показывает всех участников конкурса.

В 2020 году свои снимки прислали 80 фотографов, победитель получил 45 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

Победителем стал Гаэтано Гарджуло. Фотограф рассказал, что он снимал под водой на побережье Австралии и столкнулся с осьминогом. Подводный житель заметил камеру и забрал ее сете, а Гарджуло подумал, что из этого могут выйти неплохие кадры. Так и получилось — осьминог сам сделал несколько снимков, один из которых стал победителем конкурса.

Член жюри Тони Ву рассказал, что эксперты высоко оценили кадр, так как он отражает отношения между человеком и подводным миром, а также показывает связь родителей и детей благодаря семье, которая попала на задний план.