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Политтехнолог раскрыл подробности ухода Ельцина в отставку 

Даня Виттиг 2 часа назад
Политтехнолог раскрыл подробности ухода Ельцина в отставку
Фото: Reuters
Политтехнолог Глеб Павловский раскрыл подробности ухода в отставку первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят, и реализован был», — пояснил он.

Павловский отметил, что президент не торопился уходить, но результаты думских выборов 1999 года показали, что это будет лучшее решение.

«Но уговаривал, конечно, его не я», — подчеркнул политтехнолог.

Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени.
Ранее "Рамблер" сообщал, кто еще мог стать преемником Ельцина.
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