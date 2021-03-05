Политтехнолог раскрыл подробности ухода Ельцина в отставку 

«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят, и реализован был», — пояснил он.

Павловский отметил, что президент не торопился уходить, но результаты думских выборов 1999 года показали, что это будет лучшее решение.

«Но уговаривал, конечно, его не я», — подчеркнул политтехнолог.

Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени.