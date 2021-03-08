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«Критический удар»: бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР 

Катерина Саломе 2 часа назад
Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР
Фото: globallookpress.com
Бывший советник президента страны Бориса Ельцина Сергей Станкевич рассказал о роли Михаила Горбачева в распаде СССР. По его словам, генсекретарь пытался сохранить Советский Союз, но ему это не удалось. Его слова приводит агентство URA.RU.
Советник объяснил, почему не удалось спасти Советский Союз, назвав две причины. Во-первых, коммунистическая партия сначала завела СССР в тупик, а потом неудачно его реформировала. Во-вторых, путч в августе 1991 года привел к тому, что все республики, изначально желавшие остаться в составе СССР, «побежали от Москвы».

«Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно»,

— резюмировал Станкевич.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что политтехнолог раскрыл подробности ухода Ельцина в отставку.
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Истории , Сергей Станкевич , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , РИА Ura.ru
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