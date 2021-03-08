Бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР

Советник объяснил, почему не удалось спасти Советский Союз, назвав две причины. Во-первых, коммунистическая партия сначала завела СССР в тупик, а потом неудачно его реформировала. Во-вторых, путч в августе 1991 года привел к тому, что все республики, изначально желавшие остаться в составе СССР, «побежали от Москвы».

«Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно»,

— резюмировал Станкевич.