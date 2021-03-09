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Шеф-повар Кремля назвал любимые блины лидеров СССР 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Шеф-повар Кремля назвал любимые блины лидеров СССР
Фото: depositphotos.com
Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал, что советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, которые всегда им готовили на Масленицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Так, Сталин любил есть блины с вареньем из грецких орехов и кизила. Бабушка Анатолия Галкина работала поваром на даче советского вождя.
Брежнев предпочитал толстые сдобные блины на дрожжах:

«Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"».

Горбачеву нравились тонкие блины с топленым маслом и сметаной. Он ел их с икрой и семгой, которую привозили для него из Мурманска.
Чтобы блины получались вкуснее, шеф-повар Кремля посоветовал добавлять в тесто пару столовых ложек теплого топленого масла.

«Чем гуще тесто, тем толще блины. Кто-то любит блины "оладушками" — такие едят американцы и канадцы. К толстым блинам при выпечке надо добавлять побольше масла: они его впитывают. Для тоненьких блинчиков консистенция теста должна быть как у кефира», — сказал Галкин.

Ранее "Рамблер" сообщал, что бывший советник Ельцина рассказал о роли Горбачева в распаде СССР.
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Истории , Михаил Горбачев , Леонид Брежнев
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