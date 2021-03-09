Шеф-повар Кремля назвал любимые блины лидеров СССР 

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал, что советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев Михаил Горбачев любили блины, которые всегда им готовили на Масленицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Так, Сталин любил есть блины с вареньем из грецких орехов и кизила. Бабушка Анатолия Галкина работала поваром на даче советского вождя.

Брежнев предпочитал толстые сдобные блины на дрожжах:

«Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"».

Горбачеву нравились тонкие блины с топленым маслом и сметаной. Он ел их с икрой и семгой, которую привозили для него из Мурманска.

Чтобы блины получались вкуснее, шеф-повар Кремля посоветовал добавлять в тесто пару столовых ложек теплого топленого масла.