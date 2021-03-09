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Рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей
Фото: wikipedia.org
Рыбаки из провинции Сатун в Таиланде, вернувшись после неудачного плавания, нашли амбру. Стоимость загустевшей рвоты кашалота оценивается в сотни тысяч долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.
24-летний Асарии Пауала и его отец вернулись на берег без улова. На мелководье рыбаки обнаружили куски странного вещества и решили захватить с собой. Оказалось, что это амбра, которую используют в парфюмерной промышленности.
Мужчины выловили из воды 7,6 килограмма воскового вещества и отправили образец на анализ в университет принца Сонгкхла. Эксперты подтвердили подлинность амбры, стоимость которой может достигать 25 миллионов рублей, и выдали рыбакам сертификат.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыболов поймал огромного 450-килограммового тунца.
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