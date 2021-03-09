Рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей 

Рыбаки из провинции Сатун в Таиланде, вернувшись после неудачного плавания, нашли амбру. Стоимость загустевшей рвоты кашалота оценивается в сотни тысяч долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

24-летний Асарии Пауала и его отец вернулись на берег без улова. На мелководье рыбаки обнаружили куски странного вещества и решили захватить с собой. Оказалось, что это амбра, которую используют в парфюмерной промышленности.

Мужчины выловили из воды 7,6 килограмма воскового вещества и отправили образец на анализ в университет принца Сонгкхла. Эксперты подтвердили подлинность амбры, стоимость которой может достигать 25 миллионов рублей, и выдали рыбакам сертификат.