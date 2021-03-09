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Пилот выжил после крушения самолета и месяц бродил по джунглям 

Диана Товсепова 4 часа назад
Пилот выжил после крушения самолета и месяц бродил по джунглям
Фото: Страница Carlos Lair на Facebook
В Бразилии пилот выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии, но был спасен лишь спустя месяц скитаний. Об этом сообщается Daily Mail.
36-летний Антонио Сена (Antonia Sena) считался пропавшим без вести с конца января. Он вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер в соседний Альмейрим и был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки. Практически сразу после приземления судно загорелось.
Спустя неделю после его пропажи спасательные группы прекратили поиски, потому как они не нашли даже обломки самолета. Мужчине пришлось 36 дней выживать в джунглях, питаясь остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.
Через пять недель летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись.

«Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых — это любовь, которую я испытываю к своей семье», — признался Сена.

Ранее "Рамблер" рассказывал о "русском Тарзане", прожившем 60 лет в джунглях Австралии.
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